Буферная зона не поможет, нужна полная смена режима на Украине – Межевич

Никакая буферная зона не обезопасит российские территории от терактов и обстрелов Украины.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тут очень серьезный вопрос, на который раньше ответ можно было дать легко. Например, артиллерия до Второй мировой била до 30 километров. То есть, если нейтральная зона 35 километров – спи спокойно.

А сегодня, если брать и 200 километров – долетит не снаряд, так ракета, не ракета, так дрон. Да уже и на тысячи километров летают», – сказал Межевич.