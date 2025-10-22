Буферная зона не поможет, нужна полная смена режима на Украине – Межевич
Никакая буферная зона не обезопасит российские территории от терактов и обстрелов Украины.
Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Должна быть какая-то буферная территория, которая обезопасит территории России от конфликта?», – спросил ведущий.
«Тут очень серьезный вопрос, на который раньше ответ можно было дать легко. Например, артиллерия до Второй мировой била до 30 километров. То есть, если нейтральная зона 35 километров – спи спокойно.
А сегодня, если брать и 200 километров – долетит не снаряд, так ракета, не ракета, так дрон. Да уже и на тысячи километров летают», – сказал Межевич.
«То есть, проблема здесь не территориальная. А проблема доверия и проблема формирования на Украине какого-либо политического режима, который мог бы быть хотя бы умеренно вменяемым», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: