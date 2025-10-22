Буферная зона не поможет, нужна полная смена режима на Украине – Межевич

Максим Столяров.  
22.10.2025 00:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1480
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакая буферная зона не обезопасит российские территории от терактов и обстрелов Украины.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Должна быть какая-то буферная территория, которая обезопасит территории России от конфликта?», – спросил ведущий.

«Тут очень серьезный вопрос, на который раньше ответ можно было дать легко. Например, артиллерия до Второй мировой била до 30 километров. То есть, если нейтральная зона 35 километров – спи спокойно.

А сегодня, если брать и 200 километров – долетит не снаряд, так ракета, не ракета, так дрон. Да уже и на тысячи километров летают», – сказал Межевич.

«То есть, проблема здесь не территориальная. А проблема доверия и проблема формирования на Украине какого-либо политического режима, который мог бы быть хотя бы умеренно вменяемым», – добавил эксперт.

