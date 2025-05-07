Будем бить по складам и аэродромам, пока Москву усилили ПВО – украинский дипломат

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Пока для защиты Москвы от украинских атак перебросили большое количество ПВО, Украина должна наносить удары по аэродромам и ракетным складам на остальной территории России.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чалый считает, что Украина правильно поступила, отвергнув трехдневное перемирие, предложенное Россией.