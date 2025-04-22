Брюссель жёстко «нагибает» Норвегию на снабжение Украины газом

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Норвегия предоставила самый большой кредит Украине на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища (они опустели до 3% своего объема), однако этой суммы совершенно не хватает.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Норвегия – это та страна, которая очень прилично заработала на этом конфликте. Потому что именно Норвегия сейчас ключевой поставщик в Европу. Ее доля больше, чем для России была. США тоже со своим СПГ, но догнать Норвегию они не могут. Плюс еще цены выросли», – сказал Симонов.

Он полагает, что власти ЕС поэтому заставляют Норвегию финансировать газоснабжение Украины.