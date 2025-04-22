Брюссель жёстко «нагибает» Норвегию на снабжение Украины газом

Елена Острякова.  
22.04.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, ЕС, Норвегия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Норвегия предоставила самый большой кредит Украине на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища (они опустели до 3% своего объема), однако этой суммы совершенно не хватает.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Норвегия предоставила самый большой кредит Украине на закупку природного газа для закачки в подземные...

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«Норвегия – это та страна, которая очень прилично заработала на этом конфликте. Потому что именно Норвегия сейчас ключевой поставщик в Европу. Ее доля больше, чем для России была. США тоже со своим СПГ, но догнать Норвегию они не могут. Плюс еще цены выросли», – сказал Симонов.

Он полагает, что власти ЕС поэтому заставляют Норвегию финансировать газоснабжение Украины.

«Я думаю, что Норвегию в Брюсселе нагнули и сказали: ребята, вы тут зарабатываете, а не хотите Украине помочь. Норвегия такой шаг совершила – и чуток денег Украине в кредит дала на закачку газа в хранилища. Тут вопрос, насколько щедроты будут большие, пока объем закачки незначительный. А Украине нужно 6-7 млрд кубометров, минимум. Нужны будут приличные деньги.

Я думаю, что Брюссель вот по этой дороге и пойдет. Будет заставлять Норвегию включаться в эту коллективную историю – вместе спасать Украину. А у Норвегии денежки есть», – сказал Симонов.

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