Брюссель жёстко «нагибает» Норвегию на снабжение Украины газом
Норвегия предоставила самый большой кредит Украине на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища (они опустели до 3% своего объема), однако этой суммы совершенно не хватает.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Норвегия – это та страна, которая очень прилично заработала на этом конфликте. Потому что именно Норвегия сейчас ключевой поставщик в Европу. Ее доля больше, чем для России была. США тоже со своим СПГ, но догнать Норвегию они не могут. Плюс еще цены выросли», – сказал Симонов.
Он полагает, что власти ЕС поэтому заставляют Норвегию финансировать газоснабжение Украины.
«Я думаю, что Норвегию в Брюсселе нагнули и сказали: ребята, вы тут зарабатываете, а не хотите Украине помочь. Норвегия такой шаг совершила – и чуток денег Украине в кредит дала на закачку газа в хранилища. Тут вопрос, насколько щедроты будут большие, пока объем закачки незначительный. А Украине нужно 6-7 млрд кубометров, минимум. Нужны будут приличные деньги.
Я думаю, что Брюссель вот по этой дороге и пойдет. Будет заставлять Норвегию включаться в эту коллективную историю – вместе спасать Украину. А у Норвегии денежки есть», – сказал Симонов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: