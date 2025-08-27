Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Публикации в британской прессе о превосходстве РФ над Украиной в применении дронов делаются отнюдь не из соображений объективности.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я так понимаю, что речь всё-таки шла об оптоволоконных дронах. Они есть у обеих сторон конфликта и активно используются и нашими войсками, и украинскими. «Sky News», возможно, просто какую-то медийную «жареную утку» взял, чтобы себе поднять цитируемость, вот и всё. Насчёт проигрыша в войне дронов – я бы такие громкие заявления, особенно от британской прессы, которая откровенно к нам недружественна, не стал бы воспринимать», – сказал Живов.