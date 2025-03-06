Бреттон-Гордон: Наши войска на Украине должна прикрыть авиация

Когда европейские члены НАТО решат отправить своих солдат на Украину, прикрыть их действия с неба должна авиация США.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские силы коалиции во главе с Великобританией и Францией могут отправить на место 30−40 тысяч военных. У них должно быть достаточно военной техники, например, бронетанковых дивизий, чтобы противостоять любым возможным российским вторжениям. И в первом случае идеальным вариантом было бы, если бы США предоставили авиацию для поддержания превосходства в воздухе с с помощью американских истребителей, ракет и прочего, для прикрытия этих сил.

Если США не готовы это сделать, то европейская коалиция НАТО должна взять это на себя. И я думаю, что Европе нужно дать понять и президенту Трампу и президенту Путину, что мы готовы это сделать. Лично я считаю, что у европейской коалиции НАТО достаточно военного потенциала для этого.

У ВВС Финляндии и Швеции, Великобритании, Франции, Греции, Германии и некоторых других небольших европейских стран, я думаю, достаточно истребителей и средств противоракетной обороны, чтобы обеспечить прикрытие с воздуха», – заявил Бреттон-Гордон.