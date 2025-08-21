«Боже, помоги нам всем!» – «план Маршалла» для Украины назовут «планом Трампа»

Запад должен предоставить Украине не только гарантии безопасности, но и план восстановления экономики, чтобы утративший легитимность президент Украины Владимир Заленский мог этим оправдать сдачу России Донбасса.

Об этом главный британский «специалист» по России Марк Галеотти заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из причин, почему нужно делать акцент на гарантиях безопасности, заключается не только в том, что они нужны Украине. Но и в том, что это дает президенту Зеленскому больше возможностей для маневра не только на международной арене, но и внутри страны, если он попытается примирить украинский народ с уходом из Донецкой области и согласиться с тем, что оккупированные территории это просто оккупированные территории. Их не вернут. Это реальность на поле боя. Зеленскому нужно будет вернуться и показать, что это того стоило», – рассуждал итальянец.

Он опасается, что европейцам придется согласиться на то, что план восстановления Украины будет называться «планом Трампа».

«Это должно быть сочетанием чего-то, что выглядит очень надежным для безопасности Украины и обещаний инвестиций и тому подобного. Может, их обновление и «продажа» как плана Маршалла — возможности восстановить Украину после войны. Пока это отрывки и обрывки, что означает, что у них такого же веса, как у большого всеобъемлющего плана с каким-то названием. Боже, помоги нам всем! Возможно им придется назвать это планом Трампа», – сказал Галеотти.

