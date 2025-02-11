Боров Стефанчук пугает европейцев: «Скоро русские солдаты вышибут двери в домах Будапешта»

Константин Серпилин.  
11.02.2025 16:58
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В странах ЕС должны понимать, что чем дальше продвигаются ВС РФ, тем они ближе к столицам европейских городов.

Об этом с трибуны Европарламента в Страсбурге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах ЕС должны понимать, что чем дальше продвигаются ВС РФ, тем они ближе...

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«[Может показаться] и вчера, и сегодня Украина может быть уставшей, но она не сломлена. И эта непокорённая Украина глубоко благодарна каждому из вас. Россия делает отчаянные попытки продвинуться на запад к Киеву, но, дорогие друзья, это означает, что они пытаются продвинуться к Варшаве, Страсбургу, Брюсселю!

И если Россию не остановить, то пройдёт совсем немного времени – и российские солдаты начнут выламывать двери в домах мирных жителей Будапешта.

Вспомните 1956 год или как это было в Праге в 1968 году, или в Буче и Ирпене три года назад. Пожалуйста, дорогие друзья, поверьте мне, когда я говорю, что война гораздо ближе, чем мы думаем!», – вещал Стефанчук.

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