Боров Стефанчук пугает европейцев: «Скоро русские солдаты вышибут двери в домах Будапешта»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах ЕС должны понимать, что чем дальше продвигаются ВС РФ, тем они ближе к столицам европейских городов.

Об этом с трибуны Европарламента в Страсбурге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама