Боров Стефанчук пугает европейцев: «Скоро русские солдаты вышибут двери в домах Будапешта»
В странах ЕС должны понимать, что чем дальше продвигаются ВС РФ, тем они ближе к столицам европейских городов.
Об этом с трибуны Европарламента в Страсбурге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«[Может показаться] и вчера, и сегодня Украина может быть уставшей, но она не сломлена. И эта непокорённая Украина глубоко благодарна каждому из вас. Россия делает отчаянные попытки продвинуться на запад к Киеву, но, дорогие друзья, это означает, что они пытаются продвинуться к Варшаве, Страсбургу, Брюсселю!
И если Россию не остановить, то пройдёт совсем немного времени – и российские солдаты начнут выламывать двери в домах мирных жителей Будапешта.
Вспомните 1956 год или как это было в Праге в 1968 году, или в Буче и Ирпене три года назад. Пожалуйста, дорогие друзья, поверьте мне, когда я говорю, что война гораздо ближе, чем мы думаем!», – вещал Стефанчук.
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