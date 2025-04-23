Бондаренко: Скажем правду – Донбасс и Крым не нужны Украине

Украина, центральной идеологией которой стало навязанное галичанами мировоззрение, на самом деле не хочет возвращения Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте ответим на вопросы откровенно. Мы можем отвоевать эти территории? Очевидно, что нет. Второй вопрос. Нас там ждут? С радостью? Вот население, которое живет на тех территориях, оно ждет, что придет Украина и будет встречать украинские войска с хлебом-солью?

Третий вопрос, а наши политики очень хотят вернуть эти территории? Они готовы к тому, что потом эти территории будут традиционно фактором дестабилизации ситуации, будут влиять на ситуацию в Украине? Галицкая концепция, которая родилась в 90-е годы, и которая в 2014 году стала фактически доминирующей в Украине, она всегда была направлена против концепции, которая родилась на востоке Украины, и которая на сегодняшний день фактически не влияет на общеукраинские позиции, которая сегодня стала частью общероссийского дискурса.

Поэтому я не думаю, что те, кто являются носителями этой галицкой западной концепции, доминирующей в Украине, они с большим восторгом хотят принять обратно Крым, Донбасс, вот те территории, которые потеряли. Заявление о том, что мы хотели бы их получить обратно – это не более чем лицемерие», – заявил Бондаренко.