Болтон: Путин не видит ни одной причины куда-то спешить и идти на уступки

В то время, как администрация Трампа бьётся в дипломатических метаниях и устраивает торговые войны против союзников, для Владимира Путина события развиваются не быстро, но благополучно.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Путин эффективно манипулировал им [Трампом] в течении длительного времени, я не думаю, что Путин был действительно заинтересован в прекращении огня. И теперь мы видим, как президент и госсекретарь Рубио говорят, что если мы не получим прекращения огня в течении нескольких дней, они выйдут из переговоров. Думаю, Путин будет маневрировать, чтобы Россию не обвинили, если переговоры о прекращении огня сорвутся. Но я не вижу ничего, что было бы приемлемо для Украины, или что должно быть приемлемо для США – и того, чего хочет Путин. Это прискорбно, но факт тот, что Путин думает, что всё идёт для него благополучно, он не готов идти ни на какие уступки… Они [русские] считают (справедливо или нет), что хотя ситуация на поле боя меняется медленно, она меняется в их пользу. И сейчас они не видят причин для того, чтобы отступать», – рассуждал Болтон.