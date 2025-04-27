Болтон: Путин не видит ни одной причины куда-то спешить и идти на уступки

Константин Серпилин.  
27.04.2025 16:25
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В то время, как администрация Трампа бьётся в дипломатических метаниях и устраивает торговые войны против союзников, для Владимира Путина события развиваются не быстро, но благополучно.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, как администрация Трампа бьётся в дипломатических метаниях и устраивает торговые войны...

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«Я думаю, что Путин эффективно манипулировал им [Трампом] в течении длительного времени, я не думаю, что Путин был действительно заинтересован в прекращении огня. И теперь мы видим, как президент и госсекретарь Рубио говорят, что если мы не получим прекращения огня в течении нескольких дней, они выйдут из переговоров.

Думаю, Путин будет маневрировать, чтобы Россию не обвинили, если переговоры о прекращении огня сорвутся. Но я не вижу ничего, что было бы приемлемо для Украины, или что должно быть приемлемо для США – и того, чего хочет Путин.

Это прискорбно, но факт тот, что  Путин думает, что всё идёт для него благополучно, он не готов идти ни на какие уступки… Они [русские] считают (справедливо или нет), что хотя ситуация на поле боя меняется медленно, она меняется в их пользу. И сейчас они не видят причин для того, чтобы отступать», – рассуждал Болтон.

«Я думаю, Кремль также трактует очень плохо спланированную торговую войну, которую Трамп начал против всех наших друзей и союзников, и наших противников, как то, чем он может воспользоваться. И в этой ситуации я не думаю, что Путин торопится заключать соглашение», – негодовал экс-советник.

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