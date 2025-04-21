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Европе грозит катастрофа из-за того, что она в своей политике ориентируется на одну страну – США.

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть нашего политического класса мертва, и конечно, Европа не выживет. Если мы враги России и не можем получить доступ к китайскому рынку, то Европе конец», – сказал Зоррилья.

Он опасается, что большая часть мира откажется от доллара как от резервной валюты.