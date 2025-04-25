Ближайшее окружение Зеленского живет по принципам мафии – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский не может никого прогнать из своего ближайшего окружения, потому что там действует круговая порука за совершённые преступления.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, почему Зеленский ничего не меняет в своем окружении.

«Нет, всё значительно проще. Свита правит короля, мы все давно знаем это правило, уже не одно столетие. И вы же понимаете, как только, блин, Владимир Саныч примет решение сменить кого-то из своего ближайшего окружения, то сразу посыплется пирамида. Потому что тот, кто будет снят, будет иметь возможность, и его могут заинтересовать другие, чтобы рассказать все, как оно есть в реальности. Поэтому тут круговая порука. Они покрывают президента, а президент покрывает их. Ни больше, ни меньше», – ответил Кривонос.