Ближайшее окружение Зеленского живет по принципам мафии – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский не может никого прогнать из своего ближайшего окружения, потому что там действует круговая порука за совершённые преступления.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский не может никого прогнать из своего ближайшего окружения, потому что там действует...

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Ведущий спросил, почему Зеленский ничего не меняет в своем окружении.

«Нет, всё значительно проще. Свита правит короля, мы все давно знаем это правило, уже не одно столетие. И вы же понимаете, как только, блин, Владимир Саныч примет решение сменить кого-то из своего ближайшего окружения, то сразу посыплется пирамида.

Потому что тот, кто будет снят, будет иметь возможность, и его могут заинтересовать другие, чтобы рассказать все, как оно есть в реальности. Поэтому тут круговая порука. Они покрывают президента, а президент покрывает их. Ни больше, ни меньше», – ответил Кривонос.

«Как только кто-то оттуда выпадет, начнёт литься информационная грязь, которая правда. Поэтому они и не убирают. Он не может уже убрать. Потому что реально они уже как мафиозная структура какая-то, с клятвой умереть, но не сдать друг друга. Потому что если один проговорится – это смертный приговор всем», – подытожил генерал.

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