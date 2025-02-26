Без войны у нас не будет и денег на Куршевель – Карасёв

Вадим Москаленко.  
26.02.2025 18:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 133
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прекращение войны будет означать, что у тысяч богатых украинцев резко сократятся доходы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение войны будет означать, что у тысяч богатых украинцев резко сократятся доходы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как перейти к миру, чтобы этот мир действительно был лучше, чем война? Потому что когда идёт война, ну, было так, но уже не будет: оружие шло, деньги на бюджет шли, на зарплаты шли, на красивую, роскошную жизнь в Киеве для немногих – и в других городах шли, на хороший отдых в Куршевеле батальоны Монако, тоже шли.

Что там еще? Монако, Канны и так далее шли. Я тут узнал, что даже USAID проплатили делегацию украинских дизайнеров на неделю моды в Париж. Было такое, 100 тысяч долларов, по-моему, потратили», – сказал Карасев.

«А сейчас, если мир… А скажут: «Всё, война закончилась». А мы тогда уже деньги не даем на войну. Мы добились, или сумели добиться того, что мы добились.

Ну да, по каким-то там договорам этими двухсторонним какие-то деньги там британцы подкинули. Но это же мало. А помощи не будет уже. Вот вам и мир, а где найти деньги? Поэтому вот теперь власть перед дилеммой такой», – добавил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить