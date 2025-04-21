«Без Украины мир возможен, без России – нет» – Дугин

Максим Столяров.  
21.04.2025 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО не прекратится, пока существует Украина как политически агрессивное, сильное и хорошо вооружённое образование с мощной армией и радикальной идеологией.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО не прекратится, пока существует Украина как политически агрессивное, сильное и хорошо вооружённое образование...

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«Денацификация и демилитаризация – это не значит признать только российские территории, это установление нашего политического и военного контроля над Украиной вообще. Как вы можете требовать денацификации или демилитаризации государства, которое ведёт с вами войну и не собирается вам подчиняться? Это невозможно.

Значит, не реализовали поставленные цели СВО, а это поражение. А поражение для нашей страны – это значит конец. Это не просто конец на Украине, это конец всему. Такой опции у нас нет.

У нас нет опции взять и самоликвидироваться, а на Украине – есть. Они столетиями не были самостоятельным государством, им повезло в начале 90-х, дали возможность – они провалили эту очередную попытку, было их две-три в истории. Значит, не судьба.

Без Украины мир возможен, без России – нет. Поэтому кому-то надо будет самоликвидироваться. В политическом смысле, не как население. Вопрос стоит такой: будет ли Россия как политическое влияние, и если она будет, Украины как политического влияния не будет. Если будет Украина – не будет России», – сказал Дугин.

«Мы об этом особо не говорим, но мы и так это всё понимаем, за это и воюем. Это наша позиция, никакой другой у нас с начала СВО, да и с 2014 года, нет. Едва ли сейчас наше руководство пойдёт на какое-то промежуточное оттягивание ситуации, потому что это только ухудшит наше положение.

Мы закончим, когда цели СВО будут достигнуты, никак не раньше. Признают они Крым и четыре области – не признают. Пока существует Украина как политически агрессивное, сильное и хорошо вооружённое образование с мощной армией и радикальной идеологией, мы прекращать СВО не будем», – добавил философ.

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