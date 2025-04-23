Без США Зеленскому придется бежать из страны вместе с «британскими шахтерами» – западный эксперт
США в конечном итоге выйдут из украинского конфликта, что неминуемо приведет Украину к капитуляции.
Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что так или иначе, когда США уйдут, на Украине наступит упадок духа. Это подорвет их уверенность, а уверенность – решающий фактор в исходе войны. Так что будут какие-то изменения, какие-то значительные перемены.
Капитуляция, будем надеяться, потому что это было бы самым милосердным решением для украинцев, если бы они просто закончили войну. Но я не думаю, что это произойдет раньше конца этого года», – считает Доктороу.
«Если будет капитуляция, я думаю, президенту Зеленскому придется бежать», – отметил Наполитано.
«Из страны – до капитуляции, и увести с собой как можно больше своих местных наблюдателей и британских шахтеров, потому что этот режим падет», – добавил политолог.
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