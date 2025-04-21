Без США Украине не осилить эту войну – экс-генштабист ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.04.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Страны западного блока не в состоянии ни изолировать Россию от поставок ее союзников, ни оказать Украине достаточное финансирование.

Об этом на канале «Oboz» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не в состоянии ни изолировать Россию от поставок ее союзников, ни...

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«Я абсолютно не верю в способность мирового сообщества остановить такую коллаборацию. Часто мы сталкиваемся с тем, что все ключевые институты по обеспечению безопасности нашей планеты каждый раз демонстрируют свою абсолютную импотентность и неспособность как-то повлиять на страны, которые являются по определению странами-агрессорами.

Это касается нашей Российской Федерации, это касается Северной Кореи, а также Ирана и еще ряда других стран. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями. Только силой оружия мы сможем остановить все вражеские посягательства на нашу землю», – рассуждал экс-штабист.

«А для этого нам нужны ресурсы. В том числе, те ресурсы, которые мы получаем в рамках коллаборации с нашими американскими друзьями и партнерами. Здесь ситуация непростая. Трамп постоянно декларирует, что он ни копейки не передаст для восстановления боевого потенциала украинской армии.

И это серьезный вызов, потому что самостоятельно, а также при поддержке европейских друзей и партнеров, нам не вытащить», – жаловался он.

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