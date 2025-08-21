Без американских денег и организации – европейские страны не смогут создать эффективную антироссийскую коалицию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что Эстония и Литва коалицию какую-то собирают – ну и пусть водку пьют вместе. Толку от этого чуть. Сейчас опять пошли разговоры о «коалиции желающих» – профессиональные военные смотрят, как такая коалиция собиралась на «Бурю в пустыне», «Афганистан», «Свободу Ираку» – и хихикают.

Потому что собрать коалицию без армии США не получится. Даже поляки отказываются отправлять войска. Все поляки, кто хотел повоевать, уже закопаны. У них даже трупы не доезжают до родины», – сказал Трухан.