Без США трусливая европейская коалиция быстро развалится – Трухан
Без американских денег и организации – европейские страны не смогут создать эффективную антироссийскую коалицию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что Эстония и Литва коалицию какую-то собирают – ну и пусть водку пьют вместе. Толку от этого чуть. Сейчас опять пошли разговоры о «коалиции желающих» – профессиональные военные смотрят, как такая коалиция собиралась на «Бурю в пустыне», «Афганистан», «Свободу Ираку» – и хихикают.
Потому что собрать коалицию без армии США не получится. Даже поляки отказываются отправлять войска. Все поляки, кто хотел повоевать, уже закопаны. У них даже трупы не доезжают до родины», – сказал Трухан.
«Посмотрим, что у них получится. Они желают, но не могут. Потому что сейчас Нидерланды говорят, что дадут 300 человек военных. А я вспоминаю, как немцы с Нидерландами решили сделать танковый батальон. С немцев танки, с Нидерландов люди. Через пару лет объявили, что ничего не получилось.
Они все хотят поприсутствовать, но при этом по голове не получить», – добавил он.
