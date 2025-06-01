«Без победы над Путиным не справимся с Ираном и Китаем» – экс-премьер Австралии

Владимир Гладков.  
01.06.2025 17:24
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Победа над Россией является для коллективного Запада вопросом победы над всей «осью зла».

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа над Россией является для коллективного Запада вопросом победы над всей «осью зла». Об...

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«Вы много времени провели в Лондоне в качестве трейдера, и в этом смысле рассматривали эту войну в более широком смысле – как интерес коллективного Запада, если можно так выразиться. Каково ваше мнение об интересах Запада здесь, не только для Британии, но и для демократических стран в целом?», – спросил ведущий форума.

«Я думаю, что украинцы сражаются за свободу всех, потому что если агрессия победит на Украине, то она окрепнет повсюду.

И очевидно, что перед Западом стоят три серьезные проблемы: У нас есть фашистская диктатура в Москве, коммунистическая диктатура в Пекине и исламистская диктатура в Тегеране. Это своего рода дуга автократии, объединенная только ненавистью к западной свободе.

Поэтому очень важно, чтобы главный агрессор, а именно Путин, потерпел поражение, и тогда можно будет противостоять всем остальным», – вещал Эббот.

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