«Без победы над Путиным не справимся с Ираном и Китаем» – экс-премьер Австралии
Победа над Россией является для коллективного Запада вопросом победы над всей «осью зла».
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы много времени провели в Лондоне в качестве трейдера, и в этом смысле рассматривали эту войну в более широком смысле – как интерес коллективного Запада, если можно так выразиться. Каково ваше мнение об интересах Запада здесь, не только для Британии, но и для демократических стран в целом?», – спросил ведущий форума.
«Я думаю, что украинцы сражаются за свободу всех, потому что если агрессия победит на Украине, то она окрепнет повсюду.
И очевидно, что перед Западом стоят три серьезные проблемы: У нас есть фашистская диктатура в Москве, коммунистическая диктатура в Пекине и исламистская диктатура в Тегеране. Это своего рода дуга автократии, объединенная только ненавистью к западной свободе.
Поэтому очень важно, чтобы главный агрессор, а именно Путин, потерпел поражение, и тогда можно будет противостоять всем остальным», – вещал Эббот.
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