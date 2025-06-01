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Победа над Россией является для коллективного Запада вопросом победы над всей «осью зла».

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы много времени провели в Лондоне в качестве трейдера, и в этом смысле рассматривали эту войну в более широком смысле – как интерес коллективного Запада, если можно так выразиться. Каково ваше мнение об интересах Запада здесь, не только для Британии, но и для демократических стран в целом?», – спросил ведущий форума.