Беглый дипломат: «Это не козни Трампа – такой мир Украина сама «здобула» на фронте»

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Украина потеряла главного союзника в лице США и находится в очень невыгодном положении.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил бежавший в 2020 году бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, этот мир не будет привлекательным для Украины. Но это в большей степени не какие-то козни американской стороны, сколько именно результат военных действий, ситуация на фронте. Второй момент – потому что желание достигнуть мира декларируется Америкой, а не Россией. Очевидно, что у Украины был расчёт на поддержку союзников, и США были ключевым, с точки зрения вооружений, разведданных и т.д. И этот ключевой союзник, так сказать, делает разворот на 180, руководствуясь своими интересами, понятно. Но это жизнь. Я просто, думаю, что тут у украинской стороны выбор невелик», – сказал Мацукевич.

По его словам, американцы приложат максимум, чтобы избежать дестабилизации Украины, но если надо будет, переступят.