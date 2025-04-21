Бандеровец из Франции: «Ну и пусть США признают Крым российским, нам нет до этого дела»

Признание Вашингтоном российского статуса Крыма будет означать не просто выход США из переговорного процесса, а переход на сторону РФ.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Уиткофф доносил до ведома «коалиции желающих» в Париже, это была позиция Путина, не столько Уиткоффа. Он сказал лишь её часть, он сказал о признании Крыма российским США, речь не шла о признании Украиной или Германией, или ЕС в целом. Это такое искривлённое дитя компромисса, которое пригрезилось в дискуссии между Уитоффом, Трампом, может, Рубио, Вэнсом. Это не суть предложения, которое было сделано. Это затравка, главное, что сказал Рубио относительно выхода США из мирного процесса. И прежде всего, это было сказано Кремлю, Кремль не заинтересован, чтобы их союзники США находились в переговорном процессе. США при Трампе стоят на союзнических позициях относительно России в желании Трампа перетянуть Россию в противостоянии с Китаем на свою сторону. Что касается европейских партнёров, которые должны бы были согласиться или не согласиться на то, чтобы США признали Крым российским – да пусть признают! Это уже не интересует ни Украину, ни Россию. Просто, это будет означать не просто выход США из процесса, а переход на сторону России», – рассуждал Шкиль.