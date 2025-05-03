Атака на Крым: США передали управление ударами по РФ европейцам

За ночь над Крымом сбили 96 украинских беспилотников, о чем сообщило российское Минобороны. Это значит, что с точки зрения боевого воздействия за 100 дней правления Дональда Трампа ничего не изменилось.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим на европейцев, то они чем занимались, тем и занимаются. Речь шла о том, что американцы якобы отходят от участия в этих делах, ушли из Жешува – авиационного хаба у наших границ на территории Польши. Но на самом деле они никуда не ушли – они только управление передали в руки европейцам. Как самолёты летали, так и летают, как возили, так и возят. И, судя по всему, закрома у них полны. По заявлениям Киева, они ежемесячно применяют более 70 000 беспилотников различных типов. У нас был налёт 50 штук, так это капля в море в процентном соотношении к 70 000. Существует тот же беспилотной консорциум, который объединяет более 15 стран, и они там клепают эти беспилотники и в заводских условиях, и на коленке в гаражах собирают», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что по Курской области был нанесён удар HIMARS, чего давно не было.