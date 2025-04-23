Армения покрывала антироссийские переговоры грузинской оппозиции и Абхазии

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Грузинская оппозиция провела более 20 встреч с «де-факто властями» Абхазии и Южной Осетии в Ереване при посредничестве различных западных организаций и фондов.

Об этом глава Института исследований демократии Уча Нануашвили заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ему от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично участвую в некоторых диалогах и программах по укреплению доверия с Абхазией в течение долгого времени. У нас были встречи с абхазской стороной и организациями гражданского общества. У нас был ряд встреч в Ереване, который является нейтральным местом. Там безопасно для обеих сторон. Так же, как и в Стамбуле и европейских странах… У нас состоялся диалог с некоторыми де-факто властями, а также де-факто омбудсменом и общественным защитником и разными группами», – сказал Нануашвили.

Он уточнил, что контакты проходили при бывшем президенте Абхазии Адгуре Ардзинбе. Новый президент Бадра Гунба настроен пророссийски.