Арестович: Трамп признает Крым российским в пользу Украины

Елена Острякова.  
22.04.2025 15:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


США могут признать Крым российским, но не требовать этого от остального мира.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут признать Крым российским, но не требовать этого от остального мира. Об этом...

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«Никто же не предлагает Украине признать Крым российским. Они говорят: мы признаем Крым российским. А почему бы им этого не сделать, если они хотят Гренландию? Все очень паритетно. Они говорят: признаем мы, американцы, а вы можете всем миром не признавать и осудить. Для Путина это супербонус. Его американские визави идут на беспрецедентную фиксацию подрыва существующей системы международных соглашений. Она уже не действует, они просто признают реальность. Это дорогого стоит. За это можно торговаться очень долго, изображая, что она все еще существует, как это делают французы, немцы, украинцы пытаются изображать», – сказал Арестович.

Он пытается убеждать, что признание Крыма российским со стороны США может быть очень выгодным для Украины.

«Как вы думаете, американцы, у которых национальная игра покер, понимают, что они будут менять этот бонус на что-нибудь очень весомое? И этот, скорее всего, очень сильно в нашу пользу. По логике так выходит», – сказал Арестович.

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