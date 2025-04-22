США могут признать Крым российским, но не требовать этого от остального мира.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто же не предлагает Украине признать Крым российским. Они говорят: мы признаем Крым российским. А почему бы им этого не сделать, если они хотят Гренландию? Все очень паритетно. Они говорят: признаем мы, американцы, а вы можете всем миром не признавать и осудить. Для Путина это супербонус. Его американские визави идут на беспрецедентную фиксацию подрыва существующей системы международных соглашений. Она уже не действует, они просто признают реальность. Это дорогого стоит. За это можно торговаться очень долго, изображая, что она все еще существует, как это делают французы, немцы, украинцы пытаются изображать», – сказал Арестович.

Он пытается убеждать, что признание Крыма российским со стороны США может быть очень выгодным для Украины.