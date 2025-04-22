Арестович об Украине: Крыса не должна возмущаться, что ею кормят змею
Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал управляемость российской армией, объявив одностороннее перемирие на Пасху.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа», передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Он продемонстрировал то, что нужно демонстрировать на международной арене. Не истерику с призывами к какой-то там солидарности и справедливости, которой никогда не было. Она как чудо существует, а как аргумент – нет. А как практики – тем более, нет. Это их выбор – сидеть в иллюзиях. Он их разрушит, а вместе с ними разрушит и страну. Путин очень четко показал, что при условиях, которые его удовлетворят, он остановит войну одним звонком», – сказал Арестович.
Кроме того, полагает он, в России четко показали, что готовы реагировать на мирные призывы президента США Дональда Трампа, в то время, когда киевский режим постоянно «безнадежно и бесполезно тупо» оскорбляют Америку.
Именно поэтому, утверждает Арестович, мирный план Трампа для Украины гораздо хуже, чем стамбульские соглашения, и она должна на них согласиться, потому что проигрывает войну, и через полгода ей придется отдавать уже не 4, а 6-8 регионов.
«Я вообще поражаюсь хорошей наглости украинцев-патриотов, Зеленского и всей межпухе, ему подпевающей. Чуваки проиграли войну. Они должны понимать, что эти 4 области и Крым это «плата за проезд».
Когда вы 34 года тупо сливаете свою страну в унитаз беспрецедентным в мировой истории способом добровольного самоубийства, вы еще требуете, чтоб вам отдали «Кемскую волость»: Белгородскую область, Курскую. Может, Владивосток себе хотите? Или Сиетл сразу вам отписать, Панамский канал? Участок на Марсе вам отписать? Туманность Андромеды на вас территориально выписать? С какой стати?…
За что вам такие бонусы? За то, что на вас напали? Это все равно, если бы крыса, которую кинули змее, требовала бы, чтоб из змеи сделали сапог и подарили крысе. С какой стати? Тобой просто кормят змею», – заговорил образами Арестович.
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