Арестович об Украине: Крыса не должна возмущаться, что ею кормят змею

Елена Острякова.  
22.04.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал управляемость российской армией, объявив одностороннее перемирие на Пасху.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа», передает корреспондент «Политнавигатора».

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал управляемость российской армией, объявив одностороннее перемирие на Пасху. Об...

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«Он продемонстрировал то, что нужно демонстрировать на международной арене. Не истерику с призывами к какой-то там солидарности и справедливости, которой никогда не было. Она как чудо существует, а как аргумент – нет. А как практики – тем более, нет. Это их выбор – сидеть в иллюзиях. Он их разрушит, а вместе с ними разрушит и страну. Путин очень четко показал, что при условиях, которые его удовлетворят, он остановит войну одним звонком», – сказал Арестович.

Кроме того, полагает он, в России четко показали, что готовы реагировать на мирные призывы президента США Дональда Трампа, в то время, когда киевский режим постоянно «безнадежно и бесполезно тупо» оскорбляют Америку.

Именно поэтому, утверждает Арестович, мирный план Трампа для Украины гораздо хуже, чем стамбульские соглашения, и она должна на них согласиться, потому что проигрывает войну, и через полгода ей придется отдавать уже не 4, а 6-8 регионов.

«Я вообще поражаюсь хорошей наглости украинцев-патриотов, Зеленского и всей межпухе, ему подпевающей. Чуваки проиграли войну. Они должны понимать, что эти 4 области и Крым это «плата за проезд».

Когда вы 34 года тупо сливаете свою страну в унитаз беспрецедентным в мировой истории способом добровольного самоубийства, вы еще требуете, чтоб вам отдали «Кемскую волость»: Белгородскую область, Курскую. Может, Владивосток себе хотите? Или Сиетл сразу вам отписать, Панамский канал? Участок на Марсе вам отписать? Туманность Андромеды на вас территориально выписать? С какой стати?…

За что вам такие бонусы? За то, что на вас напали? Это все равно, если бы крыса, которую кинули змее, требовала бы, чтоб из змеи сделали сапог и подарили крысе. С какой стати? Тобой просто кормят змею», – заговорил образами Арестович.

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