Антироссийскими санкциями Запад сам себе режет глотку – американский аналитик
Из-за санкций против российского «теневого флота» Британия лишилась крупного рынка страхования торговых судов.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате таких действий [продолжения антироссийских санкций] Запад фактически перерезает себе горло. Он просто отрезает части своего тела.
Например, вы пытаетесь ввести санкции против российских кораблей. Ну, санкции против кораблей заключаются в том, что если они ходят под российским флагом, то не получают страховку. Ну а кто является крупным страховщиком? Это делается в Лондоне.
В результате этого произошло так называемое создание флотов-призраков – это танкеры, которые больше не застрахованы британцами. Их страхует Россия. Там развивается альтернативный страховой рынок», – сказал Джонсон.
«Так что те, кто владеет этими кораблями, больше не будут страховаться в Лондоне. Знаете ли, если они будут повреждены, если они затонут, если на них нападут, теперь у них есть страховые деньги, которые поступают из России.
И я думаю, что такие страны как Россия и Китай понимают, что они больше не могут находиться в положении, когда они будут заложниками финансовых рынков в Лондоне и Нью-Йорке», – добавил аналитик.
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