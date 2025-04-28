Анапского блогера оштрафовали за «мазутную дискредитацию» крымского курорта

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Анапский блогер Юрий Озаровский приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей за видео про «камешки в мазуте» на центральной набережной Алушты.

Позже блогер опубликовал опровержение, но администрация Алушты потребовала привлечь Озаровского к ответственности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер утверждал, что не искал мазут специально, но наткнулся на замазученные камни в центре набережной. В добавок, он снабдил свой рассказ «ракетной тревогой» в Алуште с отключением мобильной связи. Конечно же, блогер был озабочен только здоровьем отдыхающих и чистотой природы, а заказной характер подобных инсценировок всего лишь домыслы.

«Я, как человек, который убирал этот мазут и видел, как он выглядит, какой у него запах, показал эти камушки, чтобы их убрали. За что на меня был составлен административный протокол, и я почти сутки нахожусь в полиции при том, что задержания по этой статье нет. Я добровольно согласился приехать, написать объяснительную, что и как было, пошёл навстречу администрации опубликовать опровержение, чтобы не было общественного резонанса и так далее. Хотя в принципе, в чём он может быть? Ну, лежали эти камушки, ничего лишнего там сказано не было. Всё, камни убрали, я счастлив», – пытался оправдаться блогер в своем ТГ-канале.

Глава Администрации Алушты Галина Огнёва сообщила, что пляж обследовали незамедлительно, и никаких следов мазута не нашли.

«Установлено, что пятна на камнях находятся достаточно далеко от моря и являются следами кровельной мастики, которая использовалась при ремонте спасательного поста, расположенного на этом пляже. Это подтвердили и рабочие, выполнявшие ремонтные работы. Все следы мастики убраны», – заверила Огнёва.

Администрация обратилась с заявлением в полицию о размещении недостоверной информации, МЧС подтвердило отсутствие выбросов мазута на побережье Алушты, а на Озаровского составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ – «злоупотребление свободой массовой информации».