Основными сторонниками эскалации являются компании американского ВПК, которые хотят продать Европе побольше оружия.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кому нужна эта эскалация, и у кого есть возможности? Этот механизм был запущен месяц назад, когда Урсула фон дер Ляйен летала к Трампу, и подписала договор, что ЕС будет покупать у американского ВПК огромное количество оружия.

Как эти компании, держатели долей этого ВПК, будут счастливы и обеспечат долговечность и стабильность? Только если это вооружение будет тратиться в режиме настоящих военных действий, тогда снаряды тратятся, самолёты ломаются, нужны новые. Тогда всё в деле», – заметил Пасков.