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Глобалистские организации боятся, что в США возобладает прагматичный подход к украинскому кризису, который продвигает президент Дональд Трамп. Научный сотрудник Института исследований внешней политики Майкл Сесайр призывает «не говорить об Украине с точки зрения материальных ценностей и ресурсов и не позволить крупному кризису перерасти в нечто вроде далекой войны между двумя противниками». По его словам такая тенденция в США есть.

Об этом Сесайр заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это влияет на нашу репутацию, интересы национальной безопасности США и, честно говоря, на нашу моральную репутацию и авторитет. Это те вещи, которые приходится учитывать при разработке политики, потому что моральный аспект это не просто то, о чем мы думаем как о чем-то хорошем. Это ключевой момент того, что делает США влиятельной и сильной державой», – сказал Сесайр.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор поспешил заверить, что якобы все в США поддерживают Украину и осуждают Россию.