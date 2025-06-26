Американский сенатор: Наша мораль это не «хорошо-плохо», наша мораль – это влияние и сила США

Елена Острякова.  
26.06.2025 19:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Глобалистские организации боятся, что в США возобладает прагматичный подход к украинскому кризису, который продвигает президент Дональд Трамп. Научный сотрудник Института исследований внешней политики Майкл Сесайр призывает «не говорить об Украине с точки зрения материальных ценностей и ресурсов и не позволить крупному кризису перерасти в нечто вроде далекой войны между двумя противниками». По его словам такая тенденция в США есть.

Об этом Сесайр заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глобалистские организации боятся, что в США возобладает прагматичный подход к украинскому кризису, который продвигает...

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«Как это влияет на нашу репутацию, интересы национальной безопасности США и, честно говоря, на нашу моральную репутацию и авторитет. Это те вещи, которые приходится учитывать при разработке политики, потому что моральный аспект это не просто то, о чем мы думаем как о чем-то хорошем. Это ключевой момент того, что делает США влиятельной и сильной державой», – сказал Сесайр.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор поспешил заверить, что якобы все в США поддерживают Украину и осуждают Россию.

«На местном уровне, в Конгрессе и Сенате должны услышать, что американцам не все равно. В этом есть моральный аспект, который имеет большое значение. Законопроект (об антироссийских санкциях – ред.) подписали 82 сенатора. Это означает сильную двухпартийную поддержку. Антироссийские настроения, проукраинская позиция отражает мнение американского народа. Американский народ, когда его спрашивают, поддерживает Украину и выступает против России», – сочинял Тейлор.

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