Американский министр призвал срочно растащить военные склады США и массово штамповать БПЛА

Елена Острякова.  
05.06.2025 16:50
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина нанесла удар по стратегической авиации России очень дешевыми средствами.

Об этом министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на заседании комитета Палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нанесла удар по стратегической авиации России очень дешевыми средствами. Об этом министр армии...

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«На этой неделе мы стали свидетелями наглядной демонстрации современной войны Украиной, которой был нанесен скоординированный удар по российским стратегическим бомбардировщикам с использованием более 100 недорогих дронов. Украина нанесла России ущерб в миллиарды долларов, потратив на это всего несколько десятков тысяч.

Это может на годы затормозить развитие российской авиации. Весь мир увидел, как легкодоступные технологии могут изменить баланс сил. Беспилотники лишь один из примеров», – сказал Дрисколл.

Он предвидит возможные атаки на объекты логистики и предлагает не создавать крупных американских складов по всему миру.

«Мы знаем, что нам нужно будет распределить наши запасы по всему миру. Больше не будет достаточно иметь большие склады с американским оборудованием, которое может стать мишенью. Враг легко сможет их обнаружить. Нам нужно продолжать инвестировать в технологии беспилотников, которые могут выполнять множество таких микроперемещений – и распределять наши запасы», – сказал Дрисколл.

Он посетовал на то, что американская армия закостенела и не хочет внедрять инновации.

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