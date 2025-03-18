Обещавший в 2023 году, что ВСУ летом возьмут Крым и раскритикованный за эти прогнозы, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес теперь считает, что в конфликте ничья.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу FreeДом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, мы находимся на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую. И кажется, в этом году начинается промышленная гонка. Сможет ли Россия достичь того, что ей нужно прежде, чем ее экономика рухнет? Сможет ли Украина достичь того, что ей нужно до начала переговоров? Я думаю, на этом этапе мы находимся, – сказал Ходжес.

При этом он называет позорную для ВСУ курскую авантюру «очень важно и значимой операцией, которая изменила ход войны».

«Так кто же побеждает? Я не могу сказать. Но у россиян, похоже, пока достаточно сил, чтобы делать то, что они делают. Ситуация в Украине становится лучше. Важно отметить, что способность Украины наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре также влияет на логистику», – отметил генерал.

Агрессивная русофобия бывшего американского военного никуда не делась. Он считает, что «конец милитаризму России» может положить только полное ее поражение.