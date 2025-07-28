Американский генерал разочаровал Европу: Россия не нападет

Елена Острякова.  
28.07.2025 12:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав опроверг утверждения генсека НАТО и европейских политиков о том, что Россия готовит нападение на них в 2029 году.

Об этом он заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав опроверг утверждения...

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«Мистер Путин сейчас совершенно точно знает, что он не может победить НАТО, потому что его армия разгромлена. Его армия уничтожена. И они не собираются вторгаться на территорию НАТО, чтобы победить. Поэтому я думаю, что мистер Путин может стать только второстепенным игроком конфликте, который развяжет Китай или Северная Корея», – уверяет Бридлав.

Его утверждение наверняка расстроит европейских политиков, которые сейчас выбивают миллиардные бюджеты на «оборону» от России.

По данным украинских источников, «разгромленная» армия России наступает сразу в трёх точках на стыке ДНР и Днепропетровской областей — вдоль линии Зелёный Гай — Поддубное.

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