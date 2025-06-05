Американский адмирал: Россия гораздо опаснее Китая

Елена Острякова.  
05.06.2025 17:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Угроза со стороны России и Китая «ставит под вопрос территориальную целостность, демократическую стабильность и экономическое процветание НАТО».

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза со стороны России и Китая «ставит под вопрос территориальную целостность, демократическую стабильность и...

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«Ни Россию, ни Китай нельзя заставить или уговорить соблюдать правила или даже мирно сосуществовать. Европе и Америке нужно признать, что мы находимся в состоянии затяжной войны с агрессорами. Но из этих двух авторитарных режимов наибольшую угрозу миру и демократии в Европе представляет Россия.
Путин не просто заблуждающийся региональный лидер или обиженный человек, который реагирует на расширение НАТО. Он хладнокровный убийца», – вещал Монтгомери.

Он считает, что «если НАТО хочет победить российскую угрозу, ей нужно лидерство США».

«Ответ на вызов со стороны России заключается не в том, чтобы Америка делала меньше, а в том, чтобы Европа делала больше. Нам нужно вооружить Украину, чтобы она могла защитить себя и выстоять, а не заставлять Украину соглашаться на неприемлемое прекращение огня, достигнутое под давлением.

Украине нужна поддержка США в области разведки и доступ к американским боеприпасам для них или для Европы, чтобы они могли их закупать. Мы должны наказать Россию за ее агрессию», – призывал американец.

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