Америка не сможет вбить клин между Китаем и Россией – Лавров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как бы США ни пытались, им не удастся разрушить добрые отношения, которые выстроились между Россией и Китаем.

Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы помним 1972 год, когда Никсон пытался изменить отношения в треугольнике США-Россия-Китай, говорил, что отношения между США и Китаем должны быть лучше, нежели отношения между Россией и Китаем. Это довольно любопытный философский конструкт. Однако, текущая ситуация разительно отличается от тех времен. У нас еще никогда не было столь добрых, теплых, доверительных, долгосрочных отношений с КНР, как сейчас. Более того, эти отношения пользуются поддержкой со стороны народов обеих стран», – сказал дипломат.