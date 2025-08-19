Аксенов объяснил, почему в Крыму сохраняется проблема с бензином

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 17:16
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 199
 
Отсутствие бензина марки А-95 в Крыму связано с «логистическими трудностями» и сокращением производства топлива заводами на материке из-за ударов ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас объёмы производства на трёх заводах на юге России уменьшены значительно по объективным причинам. Я хочу объяснить крымчанам, что вопрос касается логистики, значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом, после окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут и, соответственно, всё это вернётся на прежний уровень.

По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровнется в связи с заходом крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня не присутствуют на территории Республики Крым», – отметил он.

«К сожалению, есть проблемы в данном случае с логистикой и ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова, – это объективная ситуация, которая еще может продлиться ну, максимум, до месяца», – пообещал Аксенов.

