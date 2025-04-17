«А вот это уже больно» – иноагент Кох о возможной разморозке активов РФ

Елена Острякова.  
17.04.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Решение о разморозке российских активов в европейских банках, которое вполне может случиться из-за демарша Венгрии, поставит ЕС в сложное положение.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, аферист и иноагент Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о разморозке российских активов в европейских банках, которое вполне может случиться из-за демарша...

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«Проблема состоит в том, что Евросоюз под эти деньги уже набрал кредитов для Украины. Из доходов от этих денег обслуживаются эти кредиты. И если эти деньги вернуть, то эти кредиты будет возвращать сам себе Евросоюз, потому что он дал гарантии, что Украине не придется их возвращать. А это уже больно», – обеспокоился иноагент-русофоб.

В то же время американский бизнес, по его словам, в случае разморозки окажется в выигрыше, поскольку тогда Россия разморозит счета западных инвесторов, а среди них больше всего американцев.

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