Всё украинское побережье под угрозой! – полковник ВСУ огорошен рейдом российского БЭКа в устье Дуная

Появление у России морских дронов может серьёзно подорвать украинскую оборону черноморского побережья.

Об этом на «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже можно констатировать, что не только мы имеем возможность использовать морские дроны. Русские тоже так могут, и наша потеря корабля «Симферополь» – яркое подтверждение.

Надеюсь, по этому факту будет проведено расследование, и лица, из-за бездеятельности которых это произошло, будут привлечены к ответственности, несмотря на чины и заслуги», – сказал Селезнев.