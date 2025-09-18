«Самое уязвимое место» – киевский эксперт рассказал, как погибнет хвалёная украинская ГТС

В осенне-зимний период приоритетными целями для ударов по украинской ГТС могут стать газотурбинные электростанции.

Об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какой-то объём шёл, поэтому россияне по газотранспортной инфраструктуре ударов не наносили, потому что это шёл транзит их природного газа. А мы этим пользовались, подключая к газораспределительным станциям газотурбинные электростанции, которые генерировали электроэнергию. Это был какой-то выход из ситуации, особенно на Востоке это работало, в том же Харькове.

Формально транзит закончился с 1 января 2025 года, а неформально – в августе прошлого года, когда была операция в Курской области, которая это остановила, поскольку Суджа – это была ГРС на этом газопроводе.

Шли переговоры, связанные с тем, что будет запущен «азербайджанский газ». Но, как мы поняли, вся эта система виртуального газового коллайдера накрылась медным тазом. Соответственно, нужно готовиться к ударам.

Прошло больше года. Насколько Укртрансгаз и Нафтогаз подготовились к осенне-зимнему периоду, связанным с рисками, что могут начаться удары по самому уязвимому месту нашей ГТС. Это как раз газораспределительные станции, потому что практически никто не делал никаких бетонных «черепах» даже от «Шахедов», – тревожился Кущ.