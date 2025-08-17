«Не верьте ни единому слову Трампа!» – перебежчик Илларионов
За семь месяцев своей каденции Дональд Трамп многократно менял свою позицию на прямо противоположную, поэтому нельзя верить ни единому его слову.
Об этом в интервью киевской журналистке Людмиле Немыря заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не надо торопиться соглашаться, или спорить с тем, что сказал Трамп. Потому что пройдёт некоторое время – и Трамп изменит свою позицию. Он так делал уже несколько десятков или сотен раз.
То, что мы узнали о Трампе за эти семь месяцев, вынуждает нас не торопиться комментировать его слова. Потому что они не означают ничего, и скорее всего они изменятся на прямо противоположные», – рассуждал Илларионов.
Он подчеркнул, что нужно обращать внимане только на реальные дела Дональда Трампа.
«Сейчас мы неоднократно убеждались, что ни одному из его слов доверять нельзя. Оно может быстро измениться, а сам Трамп потом добавит, что это был сарказм», – то ли пугал, то ли успокаивал иноагент.
