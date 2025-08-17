«Не верьте ни единому слову Трампа!» – перебежчик Илларионов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За семь месяцев своей каденции Дональд Трамп многократно менял свою позицию на прямо противоположную, поэтому нельзя верить ни единому его слову.

Об этом в интервью киевской журналистке Людмиле Немыря заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не надо торопиться соглашаться, или спорить с тем, что сказал Трамп. Потому что пройдёт некоторое время – и Трамп изменит свою позицию. Он так делал уже несколько десятков или сотен раз. То, что мы узнали о Трампе за эти семь месяцев, вынуждает нас не торопиться комментировать его слова. Потому что они не означают ничего, и скорее всего они изменятся на прямо противоположные», – рассуждал Илларионов.

Он подчеркнул, что нужно обращать внимане только на реальные дела Дональда Трампа.