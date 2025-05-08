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Верховная рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, которое фактически отдаёт украинские недра Америке.

Решение было принято на срочно созванном заседании парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом депутатам не показали даже полного текста соглашения – в нём остались засекреченные приложения. Единственное, что позволили народным избранникам – в течение двадцати минут попытаться убедить украинцев, что рабство не так уж плохо.

Первой о документе высказалась вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

«Это возможность давления на Россию. Потому что показывает, что Америка готова защищать свое партнерство и соответствующие активы. Это не мои ощущения, это слова Белого дома и министра финансов Скотта Бессента», – рассказывала Свириденко.

Затем наперебой расхваливать сделку принялись украинские депутаты от разных партий. Даже бывший член «пророссийской» ОПЗЖ Анатолий Бурмич принялся выполнять заказ Банковой.

«Это соглашение о пути к миру, о безопасности, о борьбе с коррупцией, о НАТО, о ЕС, о тех ценностях, к которым мы хотим идти с вами. Самое главное – то, что мы, Украина, закрепим сильно партнерство с крупнейшей страной мира, самой могущественной – Соединенными Штатами Америки. Мы вместе сможем давить и побудить Россию сесть за стол переговоров», – расхваливал Бурмич.

Более хитрую позицию занял бывший президент Пётр Порошенко, подлизавшийся к США, но открыто не поддержавший документ.

«Точно, что мы сегодня обсуждаем – не просто соглашение, мы обсуждаем тест на зрелость власти, на ее способность заключать стратегические союзы ответственно, прозрачно, с уважением к национальному интересу и с уважением к стратегическим партнерам. Речь идет точно не о ископаемых, речь идет о доверии США, которые предоставляют нам оружие, санкции и дипломатический щит. И уже пять месяцев как это доверие поставлено под угрозу», – лицемерно жаловался Порошенко.

И хотя в речи он слегка покритиковал кабальную сделку, вся его партия единогласно поддержала документ – как и все остальные партии. Всего 338 депутатов поддержали соглашение, ведь Владимир Зеленский угрожал санкциями против депутатов, которые не поддержат сделку. Только пятеро решились не голосовать – или не успели нажать кнопку.

Однако украинская общественность сделкой возмущена. Так, журналистка и телеведущая Диана Панченко обвинила власть в продаже Украины в рабство.

«Верховная Рада проголосовала сдачу Украины в рабство. Голосовали дружно: и власть, и так называемая «оппозиция». В том числе проститутки из ОПЗЖ, которые нажили миллионы, спекулируя на теме внешнего влияния. У меня часто спрашивают, что произошло с украинцами. Почему терпят… Мобилизацию, диктатуру, воровство власти. Чтобы уничтожить племя – достаточно подкупить лидера. Технология простая, как 5 копеек. И именно благодаря ей Украину разрушили и превратили в колонию. Все, что происходит с моей страной – немыслимо. Мужчин хватают на улицах как собак. Границы закрыты. Недра сдали. Но люди все это проглатывают – потому что их некому защитить. И так было всегда. Запад купил элиты. И этого достаточно, чтобы купить всех», – жаловалась она в своём блоге.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк признался, что пытаться обжаловать решение никто не будет.

«В Конституционный суд тем более никто подавать ничего не будет. Даже среди самых радикальных депутатов не найдется не то что 45, а 5 депутатов, которые такое подпишут. Да и КС здесь ничего не сделает», – уверен парламентарий.

А представители США радуются победе.