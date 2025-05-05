На Украине всплыла мегазрада: ресурсная сделка с США не остановит русские танки
Ресурсная сделка Украины и США не предусматривает абсолютно никаких гарантий безопасности со стороны Штатов. Более того, уже есть наглядные примеры того, что присутствие американских компаний на территории Украины не смогло остановить русские танки.
Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что с гарантиями безопасности? Я напомню: президент Зеленский 23 февраля заявил, что обязательно должны быть гарантии безопасности в соглашениях об ископаемых. Так вот в этом соглашении, которое является первой частью, гарантии безопасности отсутствуют от слова вообще. То есть там даже того слабого варианта, который был в передней версии, которая должна была быть подписана перед тем, как был скандал в Овальном кабинете, всем известный 28 февраля, даже этот пункт выбросили. И, очевидно, он не появится… даже формального упоминания там нет.
Что касается заявлений и Трампа, и других американских чиновников, которые почему-то верят, что американские инвесторы, или присутствие их на территорию Украины могут остановить российскую армию, наверное, им надо спросить, например, «Филипп Морис» или «Ойзербуша», которые имели заводы в Харькове, которые так же россияне прекрасно обстреливают, или у «Кока-Колы», которая имеет завод в Браварах. Вот тоже оно не очень-то помогало останавливать русские танки, и они не сильно обращали на это внимание. Поэтому здесь я думаю, что правильно буду сказать, что гарантии безопасности в этом соглашении отсутствуют, и это факт», – заявил Железняк.
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