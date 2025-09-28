Натовский генерал уличил Эстонию в неадекватной лжи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Истерика правительства Эстонии по поводу пролета российских истребителей вдоль границ страны на этой неделе была неадекватной.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данном случае российские самолеты летели параллельно с 12-мильной зоной, но в двух милях от нее в воздушном пространстве России и Эстонии. На карте четко видно, что они всегда летели параллельно, а не в направлении Эстонии. Правительство Эстонии не заявляло, что был очевидный умысел атаковать», – отметил Куят.

Он считает, что в такой ситуации действуют обычные правила патрулирования воздушного пространства.