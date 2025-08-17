Зеленский поможет Трампу ограбить и развалить ЕС
Поняв, что с Китаем и Россией он не справится, Трамп решил ограбить Евросоюз.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На первый взгляд может казаться, что Трамп очень озабочен тем, что будет на Украине. На самом деле это не так. Главная цель Трампа – это Европа. Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у США пока что руки коротки.
А вот Европу Трамп будет добивать, причем с помощью Украины. Это такая доза снотворного, чтобы усыпить европейских лидеров, говоря о том, что Украина должна существовать, вы должны помогать и так далее», – сказал Дудкин.
«На самом деле, Трамп прекрасно понимает, что против России не только Украина, а и Евросоюз не выстоит. По всему ЕС стагнация экономики, закупки американских энергоносителей втридорога, ведущие компании бегут в США.
В плане тактически и стратегически – это верный ход на американцев: ЕС ослабевает и обрекает себя на развал», – добавил он.
