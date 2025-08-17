Зеленский поможет Трампу ограбить и развалить ЕС

Поняв, что с Китаем и Россией он не справится, Трамп решил ограбить Евросоюз.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На первый взгляд может казаться, что Трамп очень озабочен тем, что будет на Украине. На самом деле это не так. Главная цель Трампа – это Европа. Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у США пока что руки коротки.

А вот Европу Трамп будет добивать, причем с помощью Украины. Это такая доза снотворного, чтобы усыпить европейских лидеров, говоря о том, что Украина должна существовать, вы должны помогать и так далее», – сказал Дудкин.