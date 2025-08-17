«Зе-пропаганда нам врёт, на фронте становится всё хуже!» – полковник ВСУ
Несмотря на успокоительные заявления Зе-пропаганды о «стабилизации на фронте», большинство командиров ВСУ говорят об ухудшении ситуации.
Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы делаем хорошее лицо при плохой игре. У нас все СМИ, высшее политическое руководство, мы формируем позитивное мнение, чтобы не упали рейтинги.
Всё очень критично. Все командиры батальонов и бригад, с которыми я общался, говорят, что стало хуже. Нет никакой стабилизации. Мы плавно катимся вниз, и уже докатились до критической точки», – возмутился Козел.
«Кому-то что-то говорить невозможно, наверху у них всё хорошо, по докладам. А когда ты находишься в окопах, и видишь все эти тенденции. У нас принцип красивого доклада, очень много обмана», – добавил укро-полковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: