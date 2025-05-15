С самого начала «незалежности» Украины западные фонды очень крепко взялись за обандеривание страны и, в том числе, Донбасса, результаты чего приходится пожинать до сих пор.

Об этом в интервью каналу «Разговоры о каждом» заявила известная в конце 90-х как телеведущая MTV Тутта Ларсен, уроженка Донецка, помогающая Донбассу волонтёр Татьяна Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я этого не видела, но здесь было очень много [в 90-2010-е] всяких НКО. Моя мама работала в крупной бизнес-газете, их постоянно отправляли на всякие обмены компетенциями, и мама чуть не уехала в Питтсбург вообще работать. И не уехала только потому, что я в Москве начала умирать, ей пришлось приезжать и год со мной сидеть, пока я болела. Сестра в 16 лет по обмену год в Америке. То есть были очень серьёзные программы какой-то интеграции. Но я видела и другую интересную деталь. Мы снимали волонтёрский центр в Троицке, и у них есть музей всяких фронтовых и трофейных штук. И там есть книжка из одной украинской школы, идеологический комикс в твёрдой обложке, книжка издана на двух языках – украинском и английском. Там, типа, все художники и мыслящие люди должны собраться сейчас единым фронтом и начать говорить с нашей молодёжью и нести правильные ценности, «пока наш ненасытный восточный сосед не превратил наших детей в янычар», – вспоминает Романенко.