«За считанные годы станем Малороссийской губернией», – укро-политолога испугало интервью Лаврова
Последнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова несет куда большую опасность, нежели военные угрозы, опасается украинский политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ).
Голобуцкий обратил внимание, что Лавров в интервью заявил – Россия никогда не ставила целью захват территорий, но требовала защиты русского населения.
«Украинские СМИ восприняли это как свидетельство того, что Трамп эффективно прижал Россию какими-то угрозами – мол, это признак готовности России не настаивать на признании оккупации.
На самом деле, это очень негативный признак наиболее опасных процессов, которые только могут нам угрожать.
Наиболее опасны для суверенитета и будущего Украины и украинцев именно политические, а не примитивные территориальные претензии врага. Потому что оккупированные территории рано или поздно можно вернуть – в истории так было не раз. А вот выполнение политических требований достаточно быстро перекраивает государство и общество так, что суверенитет просто размывается и исчезает навсегда. Почти сам – по крайней мере, безо всяких затрат оккупанта на ведение войны», – стращает Голобуцкий.
Далее он делает признание, что на Украине остаются миллионы, не лояльные нынешнему проекту Бандерштадта.
«У нас миллионы избирателей, которые готовы проголосовать за откровенно пророссийские партии. У нас миллионы граждан, которые поддержат лозунги «защиты русского языка/ культуры/ дружбы с Россией». Потому что это возвращает их в комфортную зону привычного образа жизни. А от этого недалеко и до «выдачи военных преступников ВСУ», до осуждения Бандеры и Шухевича, до возведения украинства на уровень флага и шаровар с веночками.
И поэтому из-за выполнения именно политических, а не территориальных требований Кремля мы за считанные годы станем-таки просто Малороссийской губернией Москвы. Поэтому публичный перенос Кремлем акцентов с территориальных на политические требования – наиболее опасный из всех вариант. Даже опаснее прямых угроз ядерным ударом», – опасается русофоб.
