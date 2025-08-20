Последнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова несет куда большую опасность, нежели военные угрозы, опасается украинский политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ).

Голобуцкий обратил внимание, что Лавров в интервью заявил – Россия никогда не ставила целью захват территорий, но требовала защиты русского населения.

«Украинские СМИ восприняли это как свидетельство того, что Трамп эффективно прижал Россию какими-то угрозами – мол, это признак готовности России не настаивать на признании оккупации.

На самом деле, это очень негативный признак наиболее опасных процессов, которые только могут нам угрожать.

Наиболее опасны для суверенитета и будущего Украины и украинцев именно политические, а не примитивные территориальные претензии врага. Потому что оккупированные территории рано или поздно можно вернуть – в истории так было не раз. А вот выполнение политических требований достаточно быстро перекраивает государство и общество так, что суверенитет просто размывается и исчезает навсегда. Почти сам – по крайней мере, безо всяких затрат оккупанта на ведение войны», – стращает Голобуцкий.