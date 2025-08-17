Молдова не решится атаковать Приднестровье, но может привлечь для этого украинцев.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но там есть одна проблема: в Молдавии нет такого количества националистов и, особенно, нацистов, которые хотели бы и могли бы начать войну с Приднестовьем. В Приднестровье казаков больше, чем в Молдавии националистов. Они просто нагайками по заднице надают.

Поэтому нужна провокация каких-то понюхавших крови. В этом смысле здесь хорошо подворачиваются под руку украинцы. Они же заходили в Курск. Ничего ни у кого не дрогнуло, что можно воевать на чужой территории, а не только захищать ридну неньку. Точно так же они сейчас смогут зайти в Приднестровье. Тем более, это узкая полоска земли, которую можно просто обстреливать», – отметил Уралов.