За малым количеством собственных головорезов – режим Санду отдаст Приднестровье на растерзание укронацистам

17.08.2025 20:54
Молдова не решится атаковать Приднестровье, но может привлечь для этого украинцев.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но там есть одна проблема: в Молдавии нет такого количества националистов и, особенно, нацистов, которые хотели бы и могли бы начать войну с Приднестовьем. В Приднестровье казаков больше, чем в Молдавии националистов. Они просто нагайками по заднице надают.

Поэтому нужна провокация каких-то понюхавших крови. В этом смысле здесь хорошо подворачиваются под руку украинцы. Они же заходили в Курск. Ничего ни у кого не дрогнуло, что можно воевать на чужой территории, а не только захищать ридну неньку. Точно так же они сейчас смогут зайти в Приднестровье. Тем более, это узкая полоска земли, которую можно просто обстреливать», – отметил Уралов.

Призывы привлечь украинцев в Приднестровье звучат из Киева уже несколько лет, но до сих пор Кишинев не решался на это, хотя сейчас, по мнению Уралова, президент Молдовы Майя Санду «все более превращается в молдавского Заленского».

