ВСУ получили приказ уничтожать всю российскую инфраструктуру – укро-полковник

Украинской армии поставлена чёткая задача уничтожать гражданскую инфраструктуру в российском тылу.

Об этом на «Радио НВ» рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ имеют чёткую задачу по уничтожению наступательного потенциала России – объектов ВПК, инфраструктуры. В России таких объектов много, и наши дроны этим занимаются.

Это не быстрая история. Мы совершили десятки атак по железной дороге, но говорить о полной стагнации [логистики] рано. Мы уничтожили 23% производства нефтепродуктов, происходят перебои с поставкой самых популярных марок бензина. Но российская армия не остановилась, она получает дизель и бензин с других НПЗ», – жаловался Селезнев.