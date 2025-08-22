Все ключевые энергокомпании Украины перешли под контроль Запада

Право управления украинскими энергетическими компаниями было передано западным надзирателям.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-министр ЖКХ, а ныне депутат парламента Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос энергетической безопасности связан с эффективным государственным управлением со стороны акционера, то есть правительства Украины, и нашими ключевыми энергетическими компаниями. Это, в первую очередь, Нафтогаз, Укрэнерго, операторы ГТС, Энергоатом и тому подобное.

Но в результате позорных корпоративных реформ это право управлять и отвечать за состояние в этих компаниях передано иностранным, извините, туристам, не хочу их обидеть.

И это создает ситуацию, когда правительство не отвечает за происходящее в этих компаниях. Там крайне плохая ситуация, что в Нафтогазе, что в Укрэнерго, что в других компаниях», – возмутился депутат.