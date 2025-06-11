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Сразу несколько несколько влиятельных политиков из входящей в ныне правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая бывшего главу ее парламентской фракции Рольфа Мютцениха и эксперта по внешней политике Ральфа Штегнера в обращении, которое они назвали «манифестом», призвали власти страны к сближению с Россией и сворачиванию «милитаризации».

Этот документ оказался в распоряжении немецких журналов Stern и Spiegel. В нем говорится, что в Германии и большинстве европейских стран набрали силу круги, которые видят будущее континента «прежде всего в стратегии военного противостояния и трате сотен миллиардов евро на перевооружение».

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Однако, как отмечают авторы манифеста, это «не повышает безопасность ФРГ и Европы, а скорее дестабилизирует ситуацию и усиливает ощущение взаимной угрозы между НАТО и Россией».

По их мнению, увеличение оборонных расходов до 3,5 или 5% ВВП, как того требует Трамп и планирует Мерц, «нерационально и необоснованно», а планируемое размещение в Германии дальнобойных ракет США потенциально сделает ФРГ «главной целью нападения».

В связи с этим влиятельные члены СДПГ призывают к «постепенному возврату к смягчению отношений и сотрудничеству с Россией».

Ральф Штегнер, один из ведущих авторов документа, заявил журналу Stern, что социал-демократы «должны оставаться частью движения за мир», и в свете предложений о введении в Германии обязательной военной службы «защищать себя от этой формы милитаризации».

Социал-демократы призывают к ряду конкретных мер, в том числе к сближению с Россией. Она нуждается в «активизации дипломатических усилий всех европейских государств», говорится в манифесте:

«Поддержка Украины в ее требованиях в соответствии с международным правом должна быть связана с законными интересами каждого человека в Европе в области безопасности и стабильности. Исходя из этого, должна быть предпринята чрезвычайно трудная попытка возобновить диалог с Россией после того, как оружие замолчит».

СМИ отмечают, что эти призывы видных эсдеков выражают взгляды, резко расходящиеся с нынешней политикой, как самой этой партии, так и правящей коалиции ФРГ в целом.

В частности, министр обороны и член СДПГ Борис Писториус, который согласно соцопросам является самым популярным политиком в Германии, год назад объявил о планах увеличить состав бундесвера до 460 000 солдат.

На фоне этих дискурсивных баталий симптоматичными можно считать опубличенный на днях доклад Федерального ведомства по охране конституции (BfV) об «угрозах республике».

В документе BfV утверждается, что «российские спецслужбы активно ведут шпионскую и подрывную деятельность в Германии, стремясь дестабилизировать обстановку внутри страны, подорвать ее роль в ЕС и НАТО, а также поддержку Украины».

Также отмечается, что после закрытия в ФРГ ряда диппредставительств РФ российские спецслужбы якобы стали использовать больше законспированных сотрудников и «одноразовых агентов», которых вербуют через соцсети для выполнения однократных заданий.

Кроме того, как утверждает BfV, «множатся случаи пропаганды, дезинформации и кибератак, за которыми стоит, или может стоять Россия». На территории самой РФ ее спецслужбы якобы «нацеливаются на граждан Германии», и если им удается получить компромат, прибегают к «агрессивным попыткам вербовки», отмечают в BfV.

При этом, несмотря на все инвективы в адрес РФ, угрозу с ее стороны ведомство считает внешней. Главной из внутренних угроз в Германии BfV считает экстремизм. По данным ведомства, сейчас в ФРГ около 50 тысяч правых экстремистов – это рекорд в XXI веке. Левых экстремистов, по тем же подсчетам – «всего» около 38 тысяч. Больше стало в Германии и исламистов, число которых превысило отметку в 28 тысяч.