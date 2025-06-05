Видные трамписты осудили украинские атаки по военным аэродромам России

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В идеологически близких к Дональду Трампу кругах Республиканской партии США довольно критично оценили украинскую самодеятельную инициативу с атаками на российские военные аэродромы. Так, в эфире консервативного кабельного телеканала Newsmax отставной генерал американских ВВС Блейн Холт прямо осудил действия Киева.

По его словам, атака украинских беспилотников «поставила мир на путь эскалации».

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«Я никогда в жизни так не беспокоился о глобальной или национальной безопасности, как сейчас. Я понимаю, что это тактическая победа, у украинцев есть тактическая победа, но они нанесли удар по трети стратегических бомбардировщиков, которые подпадают под действие договора СНВ, который датируется 2010 годом. Но, нет ни одного россиянина в вооруженных силах РФ, который считает, что Украина смогла добиться этого без помощи западных разведок, в том числе и нашей страны», – заявил Холт.

«Лидер России теперь открыто заявил, что теперь их ракетные войска фиксируют координаты Парижа, Лондона и Вашингтона. Это путь эскалации теперь без заднего хода. Как военный офицер с 27-летним стажем службы в США и НАТО, я могу сказать вам, что мы находимся в большом опасном месте», – добавил Холт.

Интересно, что по признанию военного отставника, он «молился, чтобы президент Трамп мог найти обратную передачу, позвонив президенту Путину». Учитывая состоявшийся вчера вечером по Москве созвон двух президентов, очевидно, эти молитвы были услышаны.

Раскритиковал украинскую операцию «Паутина» и генерал-лейтенант в отставке, 18-й директор ЦУ и экс-советник Трампа Майкл Флинн.

«Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы больше не союзники, у которых проблемы с координацией – мы соперничающие стороны, летящие вслепую. Также, учитывая недавний визит сенатора «поджигателя войны» Линдси Грэма и сенатора «Дананг Дика» Блюменталя, эта атака может показаться санкционированной», – написал Флинн в соцсети.

Вчерашний выпуск New York Times вышел со статьей, в которой говорилось, что, «хотя Трамп раздражен как Путиным, так и Зеленским», однако, к последнему он «питает особую враждебность и неоднократно говорил помощникам, что Зеленский – это «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны».

В материале также говорилось, что президент США склонен «более почтительно» относиться к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование его действиями.

При этом, добавляет издание, за последние месяцы Трамп, ранее считавший, что его «очень, очень хорошие отношения» с президентом РФ помогут быстро положить конец войне на Украине, «на собственном горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния».

После спецоперации СБУ «Паутина», в отличие от пришедших в восторг «ястребов», Трамп в соцсети Truth Social описал этот эпизод скорее как посторонний наблюдатель и предположил, что жесткий ответ России – уже решенный вопрос.