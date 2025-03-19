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Российская экономика умудряется расти, несмотря на тысячи западных санкций, к которым давно адаптировалась.

Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидает ли Россия отмены санкций?», – спросил ведущий.

«Мы живём под тысячами санкций. Так что, конечно, мы не ожидаем. Мы жили под санкциями всю нашу жизнь. Мы привыкли жить под санкциями. И наша экономика растет на 4% в год, в отличие от европейской экономики», – ответил дипломат.

По его мнению, США по-любому придётся снимать часть санкций, если они рассчитывают на экономическое сотрудничество с Россией.